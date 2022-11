Qatar 2022, prime sentenze

Koulibaly fa sognare il Senegal

Nel Gruppo A l’Olanda passa da primo battendo con facilità i padroni di casa del Qatar che chiudono malamente la loro prima avventura mondiale, con zero punti in tre partite. Gli orange la sbloccano a metà primo tempo con il terzo gol mondiale di Gakpo, e raddoppiano a inizio ripresa con Frankie De Jong. Impresa del Senegal di Cissé, che si aggiudica lo scontro diretta contro l’Ecuador, lo scavalca in classifica e vola agli ottavi. Finisce 2-1: sblocca Sarr che si procura e trasforma il rigore del vantaggio. Poi il pari dell’Ecuador con Caicedo, ma a stretto giro arriva il nuovo vantaggio senegalese, a firma di Koulibaly che firma un gran gol e porta i suoi agli ottavi.

Stati Uniti, sorpasso sul filo di lana

Nel Gruppo B, l’Inghilterra fa il suo, battendo per 3-0 il Galles che chiude ultimo di girone. Inglesi agli ottavi da primi dove sfideranno il Senegal. Facile il successo sul Galles, maturato in una ripresa in cui gli inglesi hanno affondato con decisione e schiantato quel che resta del piccolo Galles. Decidono i gol di Rashford e Foden messi a segno nel giro di un minuto, poi perfeziona il punteggio ancora Rashford. Nell’altra partita del gruppo, quella avvelenata dalle polemiche iraniane nei confronti della nazionale americana, la spuntano proprio gli Stati Uniti che scavalcano l’Iran all’ultima curva e vanno agli ottavi. Decisivo il gol di Pulisic al tramonto della prima frazione di gioco. Nella ripresa la partita non decolla e solo nel finale l’Iran si avvicina al pari. Nove i minuti di recupero, dove succede nulla. Passano gli Stati Uniti. Per loro c’è l’Olanda.

Domani attesa per l’Argentina

Altro giro, altra corsa. Interessi altissimi nel gruppo C, quello dell’Argentina che affronta la Polonia e deve vincere. Classifica alla mano, Polonia 4, Argentina e Arabia Saudita 3, Messico 0. Se l’Arabia batte il Messico è matematicamente agli ottavi, per cui l’Albiceleste deve solo fare tre punti, anche perché arrivare seconda significherebbe affrontare la prima del gruppo D, ovvero i campioni in carica della Francia.