Meteo: a causa di un vortice ciclonico sono in arrivo forti piogge

Nelle giornate di oggi e domani, un nuovo vortice ciclonico, transiterà sull’Italia e porterà con sé piogge forti e abbondanti. Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni con l’arrivo di una perturbazione che potrebbe lambire anche il prossimo weekend.

La giornata di oggi

La giornata di oggi, dal punto di vista meteorologico, sarà segnata da piogge diffuse e abbondanti a carico delle aree ioniche e nella fattispecie di Sicilia e Calabria, ma pioverà molto anche in Sardegna. Il maltempo colpirà anche alcune aree del Centro e del Nord: sulle regioni centrali il tempo peggiore lo troveremo sulle Marche, mentre al Nord la pioggia, seppur meno abbondante, potrà interessare buona parte delle regioni. Ci sarà pure occasione per qualche nevicata intorno ai 900/1000 metri sui rilievi alpini e a quote prossime ai 1200/1300 metri sull’Appennino centro-settentrionale.

Le previsioni per domani

Nella giornata di domani, il vortice ciclonico che sta lambendo l’Italia si sposterà ulteriormente verso sud-est: il meteo andrà migliorando al Nord e al Centro, mentre peggiorerà ulteriormente al Sud e ancora una volta soprattutto sull’area ionica dove si manterrà elevato il rischio di nubifragi con criticità a livello idrogeologico.

I prossimi giorni

Nei prossimi giorni, il quadro atmosferico rimarrà ancora instabile: giovedì 1° dicembre sul lato adriatico, mentre venerdì 2 su gran parte del Paese a causa dell’arrivo di una perturbazione che potrebbe compromettere anche il prossimo fine settimana.

Fonte: Ansa