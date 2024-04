Iran: “Nessuna ritorsione contro Israele dopo attacco a Esfahan”

Teheran non prevede una ritorsione immediata dopo l'azione militare di Israele nella zona della base militare iraniana di Esfahan, dove sembra non abbia fatto danni

Si calmano le acque tra Iran e Israele. Secondo Teheran, l’attacco israeliano nei pressi della base militare di Esfahan non avrebbe procurato nessun danno e l’Iran sembra non preveda una ritorsione. Anche L’Aiea non ha registrato alcun danno agli impianti nucleari iraniani di Esfahan.

Media: “l’Iran non pianifica una ritorsione immediata”

Un alto funzionario iraniano ha affermato che Teheran non prevede una ritorsione immediata dopo l’azione militare di Israele. Lo scrive l’agenzia russa Tass.

Comandante iraniano: “Nessun danno nell’attacco israeliano”

Un alto comandante dell’esercito iraniano, Siavosh Mihandoust, ha dichiarato che non è stato registrato alcun danno nell’attacco notturno lanciato da Israele. L’ufficiale ha riferito che il rumore udito durante la notte a Esfahan era dovuto ai sistemi di difesa aerea, che prendevano di mira “oggetti voltanti sospetti”.

L’Aiea: “Nessun danno agli impianti nucleari in Iran”

L’Aiea non registra alcun danno agli impianti nucleari iraniani, dopo il raid israeliano nei pressi di Esfahan. Lo riferisce la stessa Agenzia internazionale per l’energia atomica, confermando le rassicurazioni già fornite da Teheran.

Media: “Il raid israeliano rispetta gli auspici Usa contro l’escalation”

Secondo gli analisti della Cnn, l’attacco in Iran attribuito a Israele è stato limitato e rispetta le sollecitazioni di Usa e alleati nel non aumentare la tensione nella regione. La loro previsione è che Teheran non risponderà nuovamente allo Stato ebraico.

Fonte: Ansa