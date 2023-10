Inter, brusca frenata

Un pari e tanti rimpianti per l’Inter che spreca un doppio vantaggio contro il Bologna (Acerbi e Lautaro) per farsi poi riprendere dalla squadra di Motta (Orsolini e Zirkee). Inutile l’assalto finale. Fa festa il Bologna, tanti rimpianti per l’Inter.

L’assetto tattico

Inzaghi non vuole correre rischi e conferma la formazione di Coppa che ha battuto il Benfica, per cui prima linea affidata a Lautaro e Thuram. Nel 3-5-2 Inzaghiano, Sommer tra i pali, Pavard, Acerbi e Bastoni dietro, Dumfries e Dimarco sugli esterni, in mezzo Barella, Calhanoglu e Mhhitaryan. Sensi e Frattesi sono recuperati ma si accomodano in panchina. Dal canto suo Thiago Motta schiera il Bologna 4-2-3-1, con De Silvestri e Lykogiannis esterni, Beukema e Calafiori centrali davanti a Skorupski. Freuler e Aebischer intermedi, Orsolini, Ferguson e Ndoye alle spalle di Zirkzee.

Tanta Inter, ma il Bologna c’è: 2-1

Tanta Inter nel primo tempo, ma Bologna sempre sul pezzo. Nerazzurri avanti con la premiata Acerbi-Lautaro, ma rossoblù che restano in partita grazie ad Orsolini. Partita bellissima, nel Bologna si vede, eccome, la mano di Thiago Motta, mentre Inzaghi si affida alle sue stelle. Inizio da urlo di un match che regala emozioni da subito. Ferguson ha subito l’occasione del vantaggio, palla che fa la barba al montante. L’Inter si scuote a stretto giro, e in due minuti piazza il doppio colpo. Vantaggio firmato Acerbi che sfrutta un angolo di Calhanoglu. Impeccabile il colpo di testa dell’ex Lazio. Palla al centro e subito raddoppio con Lautaro che, un paio di giri di lancette più tardi, stende Ferguson per il rigore a favore del Bologna, assegnato grazie al Var. La battuta di Orsolini fa secco Sommer. Ferguson continua a minare le certezze della retroguardia nerazzurra, ma il risultato non schioda: 2-1 all’intervallo.

Pareggia Zirkee

Giusto il tempo di ricominciare che il Bologna la riprende, con la giusta caparbietà. Gran recupero di Calafiori che premia l’inserimento di Ferguson che di prima intenzione pesca Zirkee che manda al bar l’intera retroguardia nerazzurra per infilare Sommer con un preciso rasoterra: 2-2. Inter stordita, con Inzaghi che cambia gli esterni: fuori Dumfries e Dimarco oltre a Thuram, dentro Sanchez, Cuadrado e Carlos Augusto. Proprio Sanchez la mette dentro da due passi, ma gol annullato. Adesso è l’Inter a spingere, Inzaghi è una polveriera in panchina e prende il giallo. Ci prova Lautaro, di testa, fuori. Inzaghi richiama Mkhitaryan per inserire Frattesi. L’Inter avanza il baricentro, il Bologna si difende a pieno organico. Quasi un assedio, occasione per Carlos Alberto da due passi, calcia centrale su Skorupski. Finale all’arma bianca, altra palla per Carlos Augusto sul cross pennellato di Cuadrado, niente da fare. Cinque di recupero, che diventano sei, Inter a testa bassa, ma è confusa e per poco allo scadere del tempo il Bologna non firma il colpaccio. Finisce qui, con un 2-2 che premia il Bologna, non certo la squadra di Inzaghi che resta da sola al comando, ma stasera può essere scavalcata dal Milan.