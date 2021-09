Incidente mortale nel Mondiale Superbike, addio a Dean Berta Vinales

Un incidente mortale ha funestato oggi il mondo motociclistico del Mondiale Superbike. Sul tracciato spagnolo di Jerez de la Frontera ha perso la vita ad appena15 anni Dean Berta Vinales, giovanissimo cugino del campione del mondo Maverick, che stava partecipando ad una gara della categoria Supersport 300.

L’incidente di gara è occorso durante il terz’ultimo giro, con una dinamica che ricorda drammaticamente quella della morte di Marco Simoncelli in MotoGp nel 2012. Vinales è caduto a causa di un incidente che ha coinvolto vari piloti ed è stato investito da altri concorrenti, troppo vicini e veloci per poterlo evitare, riportando gravi lesioni alla testa e al torace.

Immediati i mezzi sanitari sono sopraggiunti sul posto, il giovane è stato soccorso in pista, in ambulanza e presso il centro medico del circuito, ma il Medical Center non ha potuto far altro che annunciare il suo decesso. La gravità della situazione è stata subito chiara quando la Direzione Gara ha deciso di annullare ò’intero programma di gare della giornata, mentre l’elicottero che era sceso sul circuito non è più ripartito.

Il giovanissimo Vinales correva il suo primo anno in Supersport 300 per la scuderia Vinales Racing Team, fondata dallo zio Angel, il padre di Maverick, proprio per sostenere i giovani piloti a muovere i primi passi nel mondo delle competizioni. Dean aveva gareggiato nella European Talent Cup nel 2019 e 2020. Sognava una carriera brillante come quella del cugino, che esordì nel Motomondiale in classe 125 a 16 anni.

