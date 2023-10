Granada, Zelensky: “Il nostro impegno è mantenere unita l’Europa”

Il presidente Volodymyr Zelensky partecipa al vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Granada, in Spagna: la sua partecipazione non era stata annunciata in anticipo per motivi di sicurezza.

Zelensky: “Sarò a Granada, obiettivo rafforzare difesa aerea”

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky annuncia che oggi sarà al vertice della Comunità politica europea a Granada. “L’Ucraina, insieme ad altre nazioni, partecipa – scrive su Telegram – alla nostra casa comune europea per il bene della sicurezza e della stabilità del continente. Si lavorerà in formati congiunti e importanti incontri bilaterali. La chiave per noi, soprattutto prima dell’inverno, è rafforzare la difesa aerea e esiste già una base per nuovi accordi con i partner. Ci stiamo preparando a confermarli e implementarli”.

“Stiamo lavorando – afferma il presidente ucraino – per rafforzare l’architettura di sicurezza esistente in Europa, in particolare quella regionale. L’Ucraina ha proposte forti. Particolare attenzione è riservata alla regione del Mar Nero e al lavoro congiunto per la sicurezza alimentare globale e la tutela della libertà di navigazione. Questa giornata dovrebbe essere fruttuosa per l’Ucraina e per tutta l’Europa”.

Zelensky, il nostro impegno è mantenere unita l’Europa

“La nostra speranza, il nostro impegno qui è mantenere unita l’Europa: la Russia attacca con false informazione. Noi puntiamo a difendere i bambini dall’inverno. Sono stato da Biden è ho avuto la sua parola che ci sostiene al 100%. Capisco che ci sono le elezioni ma sono fiducioso”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky appena arrivato a Granada.

Fonte: Ansa