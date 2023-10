I dati sulla meningite diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata mondiale che si celebra oggi, 5 ottobre.

Nel mondo 2,5 milioni di casi di meningite all’anno

Due milioni e mezzo di casi ogni anno; 230mila morti e 1 persona su 5 che, pur sopravvivendo, riporta danni permanenti, come cicatrici cutanee, amputazione degli arti, perdita dell’udito, della vista e danni cerebrali. Sono alcuni dei dati sulla meningite diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata mondiale che si celebra oggi. “La meningite è una malattia infettiva mortale, può colpire chiunque a qualsiasi età ed essere fatale in poche ore”, scrive sulla sua pagina X (ex Twitter) l’Oms, che ha lanciato un piano globale di contrasto alla meningite. Gli obiettivi sono ambiziosi: eliminare le epidemie di meningite batterica entro il 2030; ridurre del 50% i casi di prevenibile con vaccino e del 70% i decessi; migliorare la qualità di vita dei sopravvissuti all’infezione.

La meningite è l’infiammazione dei tessuti intorno al cervello. Di solito è causato da un’infezione. La forma batterica, la più comune, è causata soprattutto da quattro agenti: il meningococco, lo pneumococco, l’Haemophilus influenzae e lo streptococco del gruppo B. La gran parte di queste forme è prevenibile con la vaccinazione. Nonostante ciò, la consapevolezza sulla malattia resta bassa. Un sondaggio condotto da Ipsos per Gsk in sette paesi, tra cui l’Italia, mostra che solo il 48% del campione sa che la meningite può portare alla morte e il 28% non ha nessuna conoscenza della patologia.

In Italia, dove ogni anno si contano circa mille casi di meningite, il 79% degli intervistati riconosce la malattia e ne percepisce la gravità, l’81% sa che esiste un vaccino anche se una persona su due non sa che ci sono vaccini specifici per i diversi ceppi di meningococco. Intanto oggi Sanofi, insieme alle associazioni di pazienti, ha lanciato la bandiera della Lotta alla Meningite: “Un simbolo di unione per portare ancora più visibilità e sostegno alla lotta contro la meningite”, scrivono gli organizzatori.

Fonte: Ansa