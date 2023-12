Il governo giapponese amplia la lista delle sanzioni da applicare ad individui ed entità collegate alla Russia. Il congelamento degli asset riguarda 35 individui e 44 gruppi, fanno sapere da Tokyo. Nuove restrizioni comprenderanno anche l’importazione di diamanti non industriali prodotti in Russia.

Il Giappone avvia nuove sanzioni contro la Russia

Il governo giapponese conferma la piena sintonia con i paesi occidentali in relazione al confitto in Ucraina e amplia la lista di individui ed entità collegate alla Russia per l’applicazione di nuove sanzioni. Il congelamento degli asset riguarda 35 individui e 44 gruppi, mentre ad altre 63 società e organizzazioni giapponesi saranno vietate le esportazioni a partire dalla fine di dicembre. Nuove restrizioni comprenderanno anche l’importazione di diamanti non industriali prodotti in Russia.

I nuovi obiettivi delle sanzioni includono ufficiali militari russi, funzionari governativi e uomini d’affari, oltre a gruppi con sede in Russia, Emirati Arabi Uniti, Armenia, Siria e Uzbekistan, ha reso noto il Ministero degli Affari esteri nipponico. Il premier giapponese Fumio Kishida aveva informato i suoi omologhi del G7 in un vertice virtuale la scorsa settimana del suo piano di rafforzare le sanzioni.

Fonte: Ansa