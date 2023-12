Nel rapporto Eco media 2023 sulla copertura delle notizie su ambiente e sviluppo sostenibile da parte dei media italiani l’argomento maggiormente trattato dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023 è stato il cluster “crisi”: cambiamento climatico, crisi ambientale ed ecologica. Il report è stato presentato da Pentapolis Institute nell’ambito del 10/o Forum nazionale “L’informazione ambientale in Italia, verso il Green New Deal”.

La crisi climatica domina l’informazione ambientale

Il cluster “crisi”, che comprende le tematiche del cambiamento climatico, delle crisi ambientali e di quelle ecologiche, e poi a seguire energia, economia, biodiversità, risorse e Istituzioni e società sono gli argomenti maggiormente trattati dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023 sui palinsesti stampa, web e audio-video. E’ quanto emerge dal rapporto Eco media 2023 sulla copertura delle notizie su ambiente e sviluppo sostenibile da parte dei media italiani presentato da Pentapolis Institute nell’ambito del 10/o Forum nazionale “L’informazione ambientale in Italia, verso il Green New Deal”.

Secondo il rapporto, la tematica dei trasporti è quella che riscuote in assoluto minor successo mediatico, non soltanto considerando tutti i palinsesti, ma anche all’interno dei palinsesti singoli. Analizzando l’andamento mensile dei cluster su tutti i palinsesti, si rileva per ciascuna tematica un andamento lineare ad eccezione del cluster crisi, seguito da energia. In particolare il cluster crisi raggiunge un picco di citazioni – per quanto concerne il 2022 – a novembre, mentre si segnala maggio 2023 come il più alto picco dell’anno (oltre 150.000 citazioni).

Il rapporto spiega che a mostrare un interesse maggiore è il web (67% delle citazioni totali), seguito dalla stampa (20%). Il palinsesto televisivo con il 9% delle trasmissioni, prevale su quello radiofonico (4%). Nella classifica delle parole più frequenti nei palinsesti la parola che compare più di frequente è stata “alluvioni”. Il dato non stupisce, considerando che il 2023, soprattutto nei primi 6 mesi, le ha viste purtroppo protagoniste dei fatti di cronaca, spiega ancora il rapporto. Il termine raggiunge i massimi picchi nel mese di maggio, durante il quale si sono verificate le alluvioni che hanno “piegato” l’Emilia Romagna.

La tematica energia attira più di tutte le altre l’attenzione dei media nel 2022, e registra un picco di citazioni a marzo 2023, raggiungendo quasi le 100.000. A mostrare maggior interesse è – con il 63% delle uscite totali – il palinsesto web, seguito da stampa (18%), palinsesto televisivo (13%) e palinsesto radiofonico (6%) e la parola che compare più di frequente è “gas”.

Fonte: Ansa