Forte terremoto magnitudo 5.7 nelle Marche

Un forte sisma ha fatto tremare le Marche e l’Emilia Romagna alle 7:07 di oggi, 9 novembre. Epicentro in mare a pochi chilometri dalla costa, davanti a Senigallia e Fano.

“Un terremoto di magnitudo ML 5.7 è avvenuto nella zona: Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino), alle 07:07:24 con coordinate geografiche 44.0130, 13.3240 ad una profondità di 8 km” scrive INGV terremoti.

“Due scosse di terremoto molto forti, poco dopo le 7, sono state percepite in varie zone delle Marche in particolare. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante le scosse durante diversi secondi”, riporta Ansa. “E stata avvertita anche in Trentino-Alto Adige e a Roma la scossa di terremoto con epicentro nel Marchigiano. Non si segnalano danni. La scossa di magnitudo ML 5.7 è stata registrata alle 07:07″, prosegue l’agenzia.

Avvertita distintamente anche a Fabriano, nell’entroterra anconetano. Si susseguono le notizie: il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Rieti città e nel reatino.

La scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Bologna e in Romagna. Ancora non si hanno notizie di danni e dell’entità. Diverse segnalazioni oltre che da Bologna anche da Rimini, Ravenna, Cesena: sentita specialmente ai piani alti delle case.

Gli altri dati preliminari

magnitudo stimata 5,6 (inizialmente 4.9). Paesi interessati: Croazia, Italia e San Marino e Città del Vaticano – Senigallia AN, 25 km dall’epicentro. Fano PU, 28 km dall’epicentro – Orario 07:07 – Fuso orario: Ora italiana”. Secondo Android Earthquake Alerts System: “Terremoto di(inizialmente 4.9). Paesi interessati: Croazia, Italia e San Marino e Città del Vaticano – Senigallia AN, 25 km dall’epicentro. Fano PU, 28 km dall’epicentro – Orario 07:07 – Fuso orario: Ora italiana”.

Alcuni siti danno una stima iniziale di magnitudo 5.7, a 9 km di profondità nella costa dinanzi la città di Fano (AN).