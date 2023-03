Fermo, muore bimbo investito da scuolabus

La tragedia è avvenuta a Casette d'Ete, sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente

Un bimbo di un anno e mezzo è stato investito da uno scuolabus, ed è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. La tragedia è avvenuta a Casette d’Ete (Fermo) poco dopo che la mamma aveva fatto salire la sorella sullo stesso mezzo. In corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

Il bambino sarebbe stato urtato dallo scuolabus durante una manovra di retromarcia. È quanto emerge dalla prima ricostruzione dell’incidente mortale. Secondo gli inquirenti il bambino aveva seguito la mamma che stava facendo salire la sorellina sullo scuolabus quando è finito sotto le ruote posteriori del mezzo impegnato in una manovra. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi ma per il piccolo non c’era più nulla da fare. Il bambino è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.

Le indagini

Le indagini sono iniziate immediatamente, sul posto sono intervenuti la polizia e i carabinieri di Porto Sant’Elpidio. Al momento non sono emersi elementi di rilievo a carico del conducente, sul quale sarebbero risultati negativi gli accertamenti effettuati, tra cui l’alcol test.

Fonte: Ansa