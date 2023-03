Mattarella: “La tragedia sulle coste calabresi ha commosso l’intero Paese”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato oggi, a Potenza, all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Basilicata ed ha ricordato la tragedia sulle coste di Cutro.

Il ricordo di Cutro

“Di fronte all’evento drammatico avvenuto sulle coste calabresi, il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dell’Italia e dell’Ue, perché questa è la risposta vera”. È questo il messaggio lanciato dal capo dello Stato intervenuto all’Università della Basilicata con riferimento alla tragedia di Cutro.

Il ricordo dei profughi afghani

“Sulle coste della Calabria si è verificata un tragedia che ha coinvolto e commosso il nostro Paese”, ha detto ancora il capo dello Stato. “I profughi afgani ci hanno fatto tornare in mente quanto il nostro Paese ha fatto due anni fa, con la presa del potere dei talebani, per portare in Italia tutti i cittadini che hanno collaborato. Nessuno è stato lasciato, tutti sono stati accolti in Italia. Ci tornano in mente le scene dei cittadini che all’aeroporto imploravano un passaggio e ci fanno comprendere perché intere famiglie cercano di lasciare la loro terra per cercare un futuro altrove”.

Dare risposte tempestive ai bisogni

“Fare presto è un elemento essenziale in qualunque dimensione nel nostro Paese”, ha poi ricordato Mattarella. “Oggi è un elemento essenziale di richiamo perché i ritmi della vita cambiano velocemente, sempre più velocemente, e le risposte devono essere tempestive altrimenti giungono in ritardo inutilmente”.

Fonte: Ansa