Fenomeno Napoli: altro poker della capolista

E’ sempre più il campionato del Napoli che vola imperioso in testa alla classifica a +6 sul Milan dopo i quattro gol rifilati agli emiliani con tripletta del ritrovato Osimhen. Successi importanti per Inter e Juventus che tornano a scalare la classifica.

Napoli a + 6 sul Milan

Non c’è storia al Maradona, con il Napoli che rifila un altro poker in campionato. Stavolta la vittima è il Sassuolo: finisce 4-0 con tripletta dello scatenato Osimhen e quarto gol messo a segno da Kvaratskhelia, con all’attivo anche due assist. E’ super Napoli, esattamente come la formazione di Spalletti ci ha abituato dall’inizio della stagione. E sono tredici le vittorie consecutive in tutte le manifestazioni. Gioca bene, diverte e si diverte. Tre minuti bastano ad Osimhen per firmare il vantaggio. Mario Rui centra la traversa per poi raddoppiare sull’assist al bacio del georgiano che Osimhen mette dentro di primo intenzione. Il Napoli è bello anzi, bellissimo. Gioco armonico, uno spettacolo da vedere. Il Sassuolo ogni tanto mette il naso fuori l’uscio di casa, ma a dominare la scena è sempre e solo il Napoli. Il 3-0 è una perla di Kvaratskhelia: 3-0 all’intervallo e partita in ghiaccio. E nel finale di gara, ancora Osimhen a regalarsi la tripletta personale e portarsi a casa il pallone. Il Napoli non si ferma neppure sul 4-0 e alla fine esplode la gioia del Maradona per questo Napoli stellare che stasera allunga momentaneamente in vetta a +6 sul Milan.

Inter, la rincorsa continua

Vola sempre più in alto l’Inter che a San Siro doma la Sampdoria dell’ex Stankovic accolto tra gli applausi del popolo nerazzurro. Finsce 3-0 per effetto dei gol messi a segno da De Vrij, Barella e Correa. Dominio assoluto da parte dei nerazzurri che dopo una serie di schermaglie iniziali, trovano il vantaggio da palla inattiva. Angolo di Calhanoglu, testa di De Vrij, Audero è battuto e 1-0 Inter. Non c’è reazione da parte dei blucerchiati, mentre l’Inter, dopo una serie di opportunità, trova il raddoppio con Barella che raccoglie un invito di Bastoni e fulmina di destro Audero: 2-0 all’intervallo. Nella ripresa la partita si apre, ma la Samp non graffia. L’Inter controlla e trova il terzo gol con il subentrato Correa con una gran botta dal limite con un destro imparabile: 3-0 e fine dei giochi. Inter che sale al quinto posto con 24 punti agganciando Lazio e Atalanta, scavalcando Roma e Juventus a quota 22.

Fagioli risolleva la Juve

Doveva cancellate la delusione per l’eliminazione dalla Champions League e la Juve c’è riuscita anche se per piegare il Lecce in Salento, c’è voluto un gol alla Del Piero di Nicolò Fagioli. Gran destro a giro, capace di risolvere una partita complicata. Emozioni pari allo zero allo stadio di Via del Mare, con Lecce e Juventus che non si fanno male. Le scorie di Champions sono palpabili in casa bianconera, con una squadra che ha faticato tantissimo a trovare geometrie in campo ed alzare i giri del motore per scardinare una difesa che ha concesso praticamente nulla. Tanto che per risolverla c’è voluta una prodezza di un ragazzino che vale tantissimo nell’economia della stagione bianconera. Terza vittoria consecutiva in campionato per i bianconeri. Una bella iniezione di fiducia grazie ai giovani che, come a Lisbona, potrebbero dare quel qualcosa in più alla formazione di Allegri. Sconfitta amara per il Lecce, che ha tenuto il campo con dignità e acume tattico, piegato solo dalla prodezza del baby juventino.