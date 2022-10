Seul, calca ad una festa di Halloween: almeno 146 morti

Parla di almeno 146 morti e oltre 150 feriti il bilancio provvisorio della tragedia che si è verificata in un quartiere di Seul, dove circa centomila persone si era radunate per festeggiare Halloween in strada, per la prima volta senza mascherina dopo due anni di pandemia. Lo hanno reso noto le autorità sudcoreane.

Cosa è successo

Decine di persone avrebbero accusato i sintomi di un arresto cardiaco. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Yonhap, almeno 81 persone hanno chiamato il numero per le emergenze dichiarando di avere difficoltà respiratorie e decine di loro sono state sottoposte a rianimazione cardiopolmonare (Rcp). Le persone colpite dal malore si trovavano nel quartiere di Itaewon, famoso per la movida, dove si era creato un massiccio assembramento di folla. Secondo quanto riferito, c’erano 100 mila persone nella zona a celebrare il primo evento di Halloween senza mascherine contro il Covid. I messaggi sui social media pubblicati all’inizio della serata mostrano alcune persone che hanno sottolineato che l’area di Itaewon era così affollata da sembrare insicura.

La calca

Secondo i Vigili del Fuoco, impegnati in modo massiccio nei soccorsi, altre 100 persone risultano ferite. Le vittime sembra sono state schiacciate dalla calca creatasi in una strada molto stretta del quartiere Itaewon, vicino all’Hamilton Hotel. Le immagini sui social media mostrano diverse persone giacere a terra, mentre passanti e soccorritori effettuano massaggi cardiaci per rianimarle. Inizialmente, le autorità avevano riferito di decine di chiamate ai numeri di emergenza sanitaria per quelli che erano stati definiti “arresti cardiaci” e “problemi respiratori”.

Oltre 400 soccorritori intervenuti sul luogo

Ancora non son state chiarite le circostanze dell’accaduto, ma sembra che al momento della calca ci fossero almeno 100 mila persone nell’area per il primo Halloween senza restrizioni anti-Covid. Choi Cheon-sik, un responsabile dei Vigili del Fuoco a Seul, ha riferito che oltre 400 soccorritori sono a lavoro sul campo, arrivati da diverse zone del Paese. Il sindaco della capitale sudcoreana, Oh Se-hoon, in visita in Europa, ha deciso di fare ritorno dopo la notizia della strage. Il capo di Stato, Yoon Suk Yeol, ha presieduto una riunione d’emergenza per coordinare gli interventi.

Fonte Agi