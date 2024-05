Nato: “L’Ucraina ha bisogno del nostro aiuto”

L’ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato militare della Nato, dando inizio all’incontro della Comitato militare nella sessione dei Capi di Stato Maggiore della Difesa, ha dichiarato che, l’Ucraina, può ancora avere la meglio ed ha bisogno degli aiuti internazionali.

La dichiarazione

“L’Ucraina ha dimostrato al mondo di avere la capacità di ottenere successi senza precedenti sul campo di battaglia. Non c’è nulla che non possano fare. Hanno solo bisogno del nostro aiuto. Per fortuna, altri aiuti sono in arrivo, e non possono arrivare troppo presto. Non è troppo tardi per l’Ucraina per prevalere. La libertà dell’Ucraina non può, non deve e non morirà”. Lo ha detto l’ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato militare della Nato, aprendo l’incontro della Comitato militare nella sessione dei Capi di Stato Maggiore della Difesa.

Fonte: Ansa