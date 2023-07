Droni su Mosca, Cremlino: “Tentato atto terroristico di Kiev”

Un drone ha colpito un palazzo nel sud di Mosca mentre altri hanno centrato due edifici non residenziali in città. Il Cremlino ha accusato Kiev di aver lanciato un “atto terroristico” sulla capitale.

Ucraina: droni colpiscono la città di Mosca

Attacchi di droni sono segnalati in queste ore sulla città di Mosca, secondo l’agenzia di stampa russa Tass. Un drone ha colpito un palazzo nel sud della capitale, mentre altri hanno centrato due edifici non residenziali in città. Detriti di un ultimo sono stati trovati nel centro di Mosca, secondo i servizi di emergenza russi che al momento non segnalano feriti.

Mosca, droni sono tentato atto terroristico Kiev

La Russia ha detto di aver “soppresso” due droni ucraini a Mosca, accusando Kiev di aver lanciato un “atto terroristico” sulla capitale russa. “Un tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico utilizzando due droni su obiettivi nel territorio della città di Mosca è stato fermato”, ha affermato il ministero della Difesa russo. “I droni sono stati soppressi e si sono schiantati. Non ci sono vittime”, viene aggiunto. L’agenzia di stampa Tass ha riferito che un drone è caduto su Komsomolsky Prospekt, vicino al ministero della Difesa russo, mentre un altro ha colpito un centro commerciale in via Likhacheva vicino a una delle principali tangenziali di Mosca.

Fonte: Ansa