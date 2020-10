Donald Trump, Presidente degli Usa, non accusa sintomi di coronavirus da più di 24 ore e non ha febbre da quattro giorni. Lo ha affermato Sean Conley, medico del Presidente: “Il Presidente questa mattina ha detto ‘Mi sento bene’. I suoi segni vitali restano tutti stabili nella normalità. E’ ormai da 4 giorni senza febbre, senza sintomi da 24 ore e non ha avuto bisogno e non ha ricevuto ossigeno da quando è stato inizialmente ricoverato”. Conley ha, poi, aggiunto che gli esami hanno rivelato “livelli distinguibili di anticorpi”.

