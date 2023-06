Decreto “salva-infrazioni”, il limite di velocità può essere ridotto

Uno degli effetti del decreto “salva-infrazioni” convertito in legge prevede che per combattere lo smog le Regioni potranno decidere di ridurre la velocità sulle autostrade e strade extraurbane

Decreto legge numero 69

A partire da oggi, per la prima volta in Italia, si potrà ridurre la velocità su autostrade e strade extraurbane principali per motivazioni ambientali, ovvero per ridurre lo smog. È uno degli effetti del decreto legge numero 69, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, decreto denominato “salva-infrazioni” perché pensato per aiutare la chiusura delle procedure di infrazione e dei casi di pre-infrazione pendenti sull’Italia.