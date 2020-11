Covid: il direttore dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, è in auto isolamento

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato di essersi messo in auto isolamento dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19.

Ghebreyesus ha specificato di non avere sintomi della malattia. “Sono entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 – ha twittato -. Sto bene e non ho sintomi, ma nei prossimi giorni sarò in quarantena, in linea con i protocolli dell’OMS, e lavorerò da casa”.

“Io e i miei colleghi dell’Oms ci impegniamo con i partner internazionali per salvare vite umane e proteggere i vulnerabili. Insieme! È di fondamentale importanza che tutti rispettiamo le linee guida sulla salute. In questo modo spezzeremo le catene di trasmissione del COVID19, sopprimeremo il virus e proteggeremo i sistemi sanitari”, ha poi aggiunto.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020