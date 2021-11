Como, tenta di passare la frontiera con 45 mila euro in contanti

Il denaro era occultato in alcuni fusti di detersivo

In località Ponte Chiasso un cittadino inglese di origine albanesi ha cercato di valicare la frontiera tra Italia e Svizzera con 45 mila in contanti occultati in alcuni fustini di detersivo.

La scoperta

L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha indotto i militari della Guardia di Finanza ad una perquisizione del veicolo ove lo stesso viaggiava e nel quale erano allocati diversi scatoloni contenenti prodotti per la pulizia e articoli vari per l’igiene. All’interno degli stessi sono stati ritrovati alcuni involucri contenenti svariate banconote di sterline inglesi di diverso taglio. In totale sono state rinvenute 38.400 sterline pari a circa 45 mila euro.

La denuncia e la sanzione

A seguito del sopracitato ritrovamento l’uomo è stato denunciato e multato per una somma pari a cinquemila euro.

