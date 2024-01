Aggredita in strada a Roma: salva grazie a un capitano della Guardia di Finanza

Una vicenda che non si è conclusa in tragedia solo grazie al tempestivo intervento di un finanziere fuori servizio. E’ il 24 dicembre e siamo a Roma, in zona Appio San Giovanni, a Roma. E’ ancora mattina presto e le persone residenti nella zona vengono improvvisamente svegliate dalle urla strazianti di una donna che implorava aiuto: mentre camminava per strada è stata, infatti, aggredita da un uomo che l’ha afferrata per il collo, schiacciata contro un’auto in sosta, colpita e morsa ripetutamente, strappandole anche i capelli.

L’intervento per salvare la donna

E’ questa la scena che è stata descritta da una delle signore residenti in un palazzo nei pressi del luogo dell’aggressione che si era affacciata alla finestra spaventata dalle urla. Improvvisamente, racconta la donna, un uomo esce di corsa dal portone del suo palazzo, corre incontro ai due e riesce a liberare la vittima e bloccare l’aggressore. Nonostante i momenti concitati, il militare della Guardia di Finanza, è riuscito ad avvisare i colleghi. Interris.it ha saputo che a bloccare l’aggressore è stato un ufficiale della Guardia di Finanza, il capitano Giuliani Alessandro, in servizio a Bologna.

Sotto l’effetto delle droghe

L’aggressore, un uomo di 35 anni, è risultato positivo al test antidroga: era fuori controllo a causa degli stupefacenti che aveva assunto. Secondo una prima ricostruzione, aveva suonato a diversi citofoni, era entrato in alcune palazzine gridando, alla disperata ricerca di un cellulare. Poi l’incontro con la sua vittima, una tata di origini boliviane che era uscita di buon mattino per portare dei regali di Natale a dei conoscenti, che non ha avuto neanche il tempo di reagire: si è trovata di fronte all’improvviso l’uomo che l’ha afferrata per il collo fin quasi allo strangolamento e mentre la sbatteva contro il muro di una palazzina, gridava: “Il cellulare! Dammelo”.

Il plauso al capitano Giuliani della Guardia di Finanza

La tata è stata trasportata in ospedale per tutte le cure e gli accertamenti del caso. E’ stata sottoposta ad antitetanica in quanto l’uomo l’ha ripetutamente morsa lasciando delle ferite profonde ed ha avuto diversi giorni per il trauma cranico riportato. Una vicenda che non si è trasformata in tragedia solo grazie al pronto intervento del capitano Alessandro Giuliani che ha dimostrato il valore, il coraggio e l’impegno di tutti gli uomini della Guardia di Finanza a tutela dalla sicurezza dei cittadini.