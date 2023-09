Carburanti: prezzi in aumento sulla rete autostradale

In base ai dati raccolti nell’ambito dell’aggiornamento quotidiano del Mimit, i prezzi medi dei carburanti sono in aumento sulla rete autostradale.

Gli aumenti

Benzina in aumento sulla rete autostradale a 2,051 euro al litro in modalità self mentre il prezzo medio del gasolio è 1,987 secondo quanto pubblica il ministero delle Imprese e del made in Italy sul proprio sito.

I costi nel dettaglio

Secondo l’aggiornamento quotidiano del Mimit, tra le regioni il prezzo medio più alto della verde in modalità self è in Liguria a 2,015 euro dove è più caro anche il gasolio a 1,943, che però nella Provincia di Bolzano sale a quota 1,947. La benzina più economica è in Veneto dove in modalità self è a 1,966 euro al litro mentre il gasolio costa meno nelle Marche a 1,887 euro.

Fonte: Ansa