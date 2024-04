Sale il prezzo di tutti i carburanti, a partire dalla benzina ai massimi da 6 mesi. Il Codacon evidenzia: "Questi nuovi rincari che si presentano in occasione delle partenze degli italiani per i prossimi ponti e peseranno sull'economia familiare"

Ancora in aumento i prezzi dei carburanti. La benzina tocca il record negativo: il prezzo medio praticato al self service è 1,911 euro al litro, raggiungendo il massimo dal 19 ottobre scorso. Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,048 euro al litro. Crescono anche diesel, gpl, metano.

Codacons lancia l’allarme: “Oggi un pieno di benzina costa oltre 7 euro in più di quello fatto a inizio anno. Rincari che si presentano in occasione delle partenze degli italiani per i prossimi ponti e che dunque peseranno sull’economia familiare”.

Benzina ai massimi da sei mesi, al self è a 1,911 euro

Salgono i prezzi dei carburanti, con la benzina che raggiunge al self il massimo dal 19 ottobre, cioè da circa sei mesi. Dopo il rally del petrolio e l’aumento delle quotazioni internazionali anche dei prodotti raffinati, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,911 euro al litro (1,900 il valore precedente), con le compagnie tra 1,906 e 1,928 euro/litro (no logo 1,897).

In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 7 aprile, il prezzo medio praticato del diesel self è 1,811 euro al litro (1,803 il dato precedente). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,048 euro al litro (rispetto a 2,037), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,990 e 2,131 euro al litro (no logo 1,950).

La media del diesel servito è 1,951 euro al litro (contro 1,943), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,889 e 2,029 euro al litro (no logo 1,853). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,723 e 0,741 euro al litro (no logo 0,709). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,308 a 1,414 euro al kg (no logo 1,316).

Codacons: “Un pieno di benzina costa 7 euro in più da inizio anno”

Il rally dei carburanti, con i prezzi alla pompa che continuano a salire, porta oggi un pieno di benzina a costare oltre 7 euro in più da inizio anno. A calcolarlo è il Codacons, che in una nota valuta le ripercussioni dei rincari sulle tasche degli automobilisti italiani.

Rispetto ai listini praticati nell’ultima settimana di dicembre 2023 oggi un litro di benzina in modalità self costa in media l’8,3% in più, mentre il gasolio è rincarato di circa il 5% – analizza il Codacons – Questo significa che per un pieno di verde la spesa sale di 7,3 euro, che equivalgono a +176 euro annui ad automobilista ipotizzando due pieni al mese. “Rincari che si presentano in occasione delle partenze degli italiani per i prossimi ponti, e che peseranno su chi deciderà di spostarsi in auto in occasione delle festività del 25 aprile e 1 maggio”, conclude l’associazione.

Fonte: Ansa