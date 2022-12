Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla Manovra. In Aula c'è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti

E’ iniziata alle 8:27 all’Aula della Camera la discussione generale sulla Manovra. Ieri la commissione Bilancio della Camera aveva votato in mattinata le riformulazioni e gli emendamenti con parere favorevole.

Camera: al via l’esame del testo della Manovra in Aula

Al via nell’Aula della Camera la discussione generale sulla Manovra. In base alle previsioni della conferenza dei capigruppo non sono previste votazioni fino alle 11. Sono in corso gli interventi dei relatori. In Aula c’è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Marco Grimaldi di Avs, a inizio seduta, ha chiesto se il governo intenda rinviare il testo in commissione. Su questo, ha spiegato il vicepresidente Fabio Rampelli, “la presidenza non è in condizione di fornire risposte. Siamo in una fase in cui non sono previste votazioni”.

Manovra, Tajani: “Si chiuderà in tempo”

“Assolutamente sì”. Il vicepremiere e ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde così ad una domanda, parlando con l’ANSA a margine della Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina, sul rispetto dei tempi per l’approvazione della manovra entro fine anno. “Gli attriti sono fisiologici e fanno parte del gioco”, ha aggiunto il ministro, ribadendo che il “voto favorevole ci sarà prima di fine anno”.

Fonte: Ansa