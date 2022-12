La nave ong Life Support attracca a Livorno: a bordo 142 migranti

La nave ong Life Support di Emergency ha attraccato alla banchina 75 per lo sbarco dei 142 migranti a bordo. Il prefetto Paolo D’Attilio è in porto insieme ad una folta presenza di organizzazioni di volontariato e della Protezione Civile.

La #LifeSupport sta navigando verso il #porto di #Livorno, dove arriveremo domani mattina, #22dicembre, con 142 naufraghi soccorsi durante la prima missione nel #Mediterraneo Centrale. La loro felicità di arrivare in un luogo sicuro è anche la nostra. Ascolta 🔊 pic.twitter.com/t3Wnc2iRAB — EMERGENCY (@emergency_ong) December 21, 2022

La nave Life Support entra nel porto di Livorno

Scortata da una motovedetta della Capitaneria, la “Life Support”, nave ong con 142 migranti a bordo, ha fatto il suo ingresso nel porto di Livorno, come confermato dai registri dall’Avvisatore Marittimo, per attraccare alla banchina 75 dove cominceranno le operazioni di sbarco. Intorno alle 5.50 l’imbarcazione, già intercettata da un mezzo navale della Guardia di Finanza, si trovava a 3 miglia dallo scalo livornese e aveva ricevuto la comunicazione che i piloti del porto non sarebbero saliti a bordo prima delle 6.30 per coadiuvare il comandante nelle operazioni di attracco, che si prevede non avvenga prima delle 7.

#Livorno accoglie i migranti.

A pochi metri dal porto, dove arriveranno domattina alle 7,00, il nostro monumento simbolo ricorda alla città la sua tradizione di apertura a tutti i popoli del Mediterraneo.

E oltre…#LifeSupport , #Emergency , #SeaEye4 pic.twitter.com/5RRI6er1tv — Lucamaranto✊🏼 (@LUCAMARANTO) December 21, 2022

La Life Support ha attraccato

La nave Life Support ha attraccato alla banchina del porto di Livorno alle 7:25 e sono state avviate le operazioni previste per lo sbarco dei 142 migranti a bordo. Tra queste, è salito sulla nave personale dell’Ufficio di sanità marittima e di frontiera per i primi accertamenti sanitari e anche per i primi contatti col medico di bordo che ha già assistito e visitato i migranti durante la navigazione. L’area dedicata a Life Support è presidiata dalle forze dell’ordine. Il prefetto Paolo D’Attilio è in porto. Inoltre, una lunga linea di allestimenti da campo contraddistingue il personale della protezione civile regionale, tra cui Misericordie, Anpas, Croce Rossa, pronto a ricevere i migranti. A Livorno oggi piove.

Fonte: Ansa