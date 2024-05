Meloni: “Matteotti ucciso dallo squadrismo fascista”

“La lezione di Matteotti, oggi più che mai, ci ricorda che la nostra democrazia è tale se si fonda sul rispetto dell’altro, sul confronto, sulla libertà, non sulla violenza”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo alla Camera in occasione del centenario della morte di Giacomo Matteotti, alla cui figura è stato dedicato uno scranno.

“Oggi siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee. Onorare il suo ricordo è fondamentale per ricordarci ogni giorno a distanza di 100 anni da quel discorso il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e cosa no”. Lo dichiara la premier Giorgia Meloni in occasione del centenario della morte di Matteotti. “La lezione di Matteotti, – aggiunge – oggi più che mai, ci ricorda che la nostra democrazia è tale se si fonda sul rispetto dell’altro, sul confronto, sulla libertà, non sulla violenza”.