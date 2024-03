Borsa: Milano apre in calo

Piazza Affari ha aperto in calo. Sul fronte valutario, questa mattina, la moneta unica ha perso qualche piccola posizione negli scambi con il dollaro. In riguardo al differenziale tra Btp e Bund invece, il rendimento italiano ha ceduto 1,9 punti.

L’apertura della Borsa di Milano

Apertura in calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,14% a 32.783 punti.

Il fronte monetario

Poche oscillazioni per l’euro questa mattina che perde qualche piccola posizione negli scambi col dollaro mentre ne guadagna qualcuno con lo yen. La moneta unica passa di mano a 1,847 dollari (-0,08%) e a quota 163,21 contro lo yen (+0,1%).

Lo spread Btp e Bund

Apertura in calo a 139 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 140 punti segnati nella vigilia in chiusura. Il rendimento annuo italiano cede 1,9 punti al 3,77% e quello tedesco è invariato al 2,38%.

Fonte: Ansa