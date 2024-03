Cina: prevista una crescita del 5% del Pil nel 2024

A Pechino si è aperto il Congresso nazionale del popolo per delineare le strategie economiche del Paese

In Cina si è aperto oggi il 14° Congresso nazionale del popolo. Pechino ha reso noto di aver fissato un obiettivo di crescita del Pil di circa il 5% per il 2024, in linea con le aspettative degli economisti e con il target dello scorso anno.

Il dato

La Cina stima un obiettivo di crescita del Pil per il 2024 a circa il 5%, allo stesso livello dello scorso anno. È quanto si legge nella documentazione governativa a corredo dell’apertura del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento di Pechino, che l’ANSA ha potuto visionare.

Fonte: Ansa