Gerusalemme: due cittadini israeliani feriti in un attacco

L’Idf ha fatto sapere che, due cittadini israeliani, sono stati feriti a seguito di un attacco al coltello presso un checkpoint a sud di Gerusalemme. Nella giornata di ieri, presso il campo profughi di Shuafat, un palestinese è stato colpito a morte mentre partecipava a una manifestazione.

L’attacco

Due israeliani sono stati feriti in maniera non grave in un attacco al coltello vicino un checkpoint sulla strada 60 a sud di Gerusalemme. Lo ha fatto sapere l’esercito secondo cui le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro l’aggressore che è stato “neutralizzato”. Quattro palestinesi sono stati invece colpiti a morte la scorsa notte da forze di sicurezza israeliane ad al-Jib, a nord di Gerusalemme, e a Jenin, nel nord della Cisgiordania. La notizia, riferita dalla agenzia di stampa palestinese Wafa è stata confermata dalla radio militare secondo cui i due palestinesi uccisi a al-Jib erano impegnati nel lancio di bottiglie incendiarie verso automobilisti israeliani.

Gli episodi di ieri

Ieri nel campo profughi di Shuafat, un ragazzo palestinese era stato colpito a morte in una manifestazione anti-israeliana organizzata per il Ramadan. Secondo l’emittente il giovane aveva sparato un fuoco d’artificio sugli agenti, “mettendoli in pericolo”. Rinforzi di polizia sono stati inoltrati a Gerusalemme. I due morti a Jenin sono stati colpiti dall’esercito durante un’operazione militare che ha provocato anche quattro feriti. Lo hanno riferito fonti mediche locali, citate dall’agenzia Wafa. Secondo la ricostruzione della Wafa “i soldati hanno aperto il fuoco su un gruppo di persone che si trovava fuori dall’ospedale locale”. L’esercito israeliano non ha ancora commentato l’episodio.

Fonte: Ansa