Mattarella: “Dall’Intelligenza Artificiale nuove sfide alla finanza”

Il messaggio di Mattarella in occasione del 50enario dalla fondazione della Consob: "Garantire il corretto funzionamento e la stabilità dei mercati è fondamentale per la fiducia dei risparmiatori"

Il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Paolo Savona, presidente della Consob (acronimo di Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l’organo di controllo del mercato finanziario italiano) in occasione del 50enario dalla fondazione.

Mattarella: “La Consob fondamentale per garantire la stabilità mercati”

“Sostenere la competitività del sistema Paese”

“I mercati finanziari costituiscono un segmento di particolare rilievo per l’andamento dell’economia globale. Garantirne il corretto funzionamento e la stabilità, mediante il contenimento dei rischi e attraverso la regolamentazione e la vigilanza ad elevato contenuto tecnico dei mercati e delle relative infrastrutture, costituisce un’attività fondamentale per incrementare la fiducia dei risparmiatori, la tutela degli investitori, rimuovere le barriere all’accesso delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie e, dunque, per aumentare la crescita e sostenere la competitività del sistema Paese”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Consob, Paolo Savona, nel cinquantesimo della fondazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“La Consob ha contribuito alla ripresa post Covid”

“In questa direzione – ha proseguito – la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nei suoi cinquant’anni di attività, ha svolto un ruolo cardine nell’affermazione della trasparenza e dell’efficienza nel mercato finanziario, adeguando il proprio operato ai continui cambiamenti e alle molteplici sfide che si sono spesso presentati nello scenario nazionale e internazionale. Mediante la sua preziosa attività di costante tutela dell’efficienza nei mercati finanziari – ha sottolineato ancora il Capo dello Stato -, la Commissione ha significativamente contribuito alla ripresa dell’economia italiana dopo la battuta d’arresto causata dalla crisi sanitaria, continuando a conferire effettività alle libertà stabilite dai Trattati dell’Unione europea anche grazie alla collaborazione con le Autorità di settore nazionali e sovranazionali”.

“Le nuove sfide alla finanza: tecnologia e intelligenza artificiale”

“Sono certo – ha quindi quindi aggiunto – che la Commissione saprà ora affrontare le nuove sfide che provengono alla finanza dall’applicazione della tecnologia e dell’intelligenza artificiale sul piano delle regole e dell’organizzazione, nonché dall’evoluzione dei mercati europei, sempre più integrati tra loro e che richiedono assetti di vigilanza conseguenti. In occasione dell’Incontro Annuale con il Mercato Finanziario, desidero unirmi alla celebrazione di questa significativa ricorrenza, esprimendo gratitudine alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa per l’impegno profuso nel tutelare il buon funzionamento del mercato finanziario nel corso dei suoi cinquant’anni di attività”, ha concluso Mattarella.