Napolitano: lo ricorda Rosario Valastro della Croce Rossa Italiana

Il cordoglio di Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana per la dipartita del presidente emerito Giorgio Napolitano, spirato oggi, 22 settembre, a 98 anni

Aveva ricevuto la Gran Croce al merito della Cri

“A nome della Croce Rossa Italiana e mio personale esprimo il sentimento di riconoscenza per una figura istituzionale importante nella vita del Paese. Giorgio Napolitano è stato un presidente che ha posto spesso l’accento sulle grandi questioni sociali oltre che garante della nostra vita democratica. Nel 2017 gli era stata conferita la Gran Croce al merito della Cri, per gli ideali sempre professati in sintonia con i Principi Fondamentali cui si ispira la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa e per l’alto magistero morale in favore delle persone più deboli e in difficoltà. Nel corso della cerimonia aveva definito la Cri come ‘l’architrave della solidarietà e dell’impegno civile. Le più sentite condoglianze ai familiari” Così il presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro.

Fonte: Ansa