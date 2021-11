Bollettino: nelle ultime 24 ore cala l’indice di positività

Sono 115.112 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 4.453 in più nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore l’Italia registra 8.544 nuovi casi di coronavirus a fronte di 540.371 tamponi. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute, secondo cui i decessi sono 53 (venerdì i morti erano stati 68). I dimessi e i guariti sono 4.033. In rialzo i posti in terapia intensiva (+8) e i ricoveri (+72). L’indice di positività si attesta all’1,6%, in calo dell’0,1%.

Gli altri dati

Sono 115.112 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 4.453 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.852.496, i morti 132.739. I dimessi e i guariti sono invece 4.604.645. Le dosi di vaccino somministrate sono in totale 91.901.997.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.