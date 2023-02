Gli Stati Uniti "risponderebbero" se la Cina fornisse armi alla Russia. Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Abc news

Joe Biden ha ribadito la sua intenzione di cercare di ricandidarsi per un secondo mandato nel 2024 ma ha anche ammesso che è “legittimo” che le persone si facciano domande sulla sua età.

“La mia intenzione è stata fin dall’inizio di correre per un secondo mandato. Ma ci sono troppe cose che dobbiamo realizzare a breve termine prima che io inizi una campagna”, ha detto il presidente in un’intervista a Abc news. A 80 anni Biden è il presidente più anziano in carica nella storia degli Stati Uniti. “L’unica cosa che posso dire a chi si preoccupa della mia età: è guardatemi”, ha detto.

Biden: “Avvertii Xi dei rischi in caso di aiuto alla Russia”

Joe Biden ha avvertito il presidente cinese Xi Jinping dei rischi che la Cina avrebbe corso nel caso avesse deciso di aiutare la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. “Ho avuto con lui una lunga conversazione sull’argomento quest’estate”, ha rivelato il presidente americano ai giornalisti al seguito alla Casa Bianca. “Gli ho detto che non era una minaccia ma un semplice dato di fatto: in Russia se ne sono andate 600 compagnie straniere dopo che hanno visto quello che era successo”, ha detto Biden sottolineando di aver avvertito Xi “di stare attento se è vero che il futuro della Cina dipende dagli investimenti occidentali”.

Gli Stati Uniti “risponderebbero” se la Cina fornisse armi alla Russia. Lo ha detto Joe Biden in un’intervista a Abc news ribadendo che al momento non ci sono prove che Pechino abbia intenzione di farlo. Se Pechino fornisse armi alle forze di Vladimir Putin, ha avvertito il presidente americano, “supererebbe un limite che altri hanno superato. in risposta abbiamo imposto sanzioni durissime”.

Biden: “Treno tossico deragliato? Non ho in programma una visita”

Joe Biden ha detto di non aver al momento in programma una visita a East Palestine, la cittadina dell’Ohio dove il 3 febbraio è deragliato un treno carico di sostanze tossiche. L’incidente ha creato grande allarme nella popolazione preoccupata per le conseguenze sulla salute dopo che alcuni abitanti hanno sofferto di problemi respiratori, nausea e forti mal di testa.

Nei giorni scorsi l’ex presidente Donald Trump e il segretario ai trasporti Pete Buttigieg si sono recati in visita nella cittadina. “Ho avuto un lungo colloquio con il mio team e stiamo facendo tutto il possibile”, ha assicurato il presidente americano ai giornalisti al seguito sottolineando di aver inviato una squadra di esperti due ore dopo l’incidente. “Ho parlato con tutte le autorità dell’Ohio, la mia presenza al momento non è richiesta. Stiamo seguendo da vicino la situazione e faremo tutto il possibile”, ha ribadito Biden. L’avvocata-attivista Erin Brockovich ha fatto pressione sull’amministrazione Usa per agire il prima possibile.

Fonte: Ansa