Treno tossico deragliato in Ohio, malori tra la popolazione

Donald Trump si recherà oggi, 22 febbraio, a East Palestine, la località dell’Ohio dove giorni fa è deragliato un treno carico di sostanze chimiche tossiche e altamente infiammabili. Lo ha annunciato su Twitter il figlio dell’ex presidente Usa. “Se i leader che abbiamo sono troppo spaventati, i veri leader si fanno avanti e riempiono quel vuoto”, ha scritto Donald Trump Jr.

Usa: treno tossico deragliato, compagnia dovrà pagare i danni

L’amministrazione Biden ha ordinato alla Norfolk Southern di pagare per il deragliamento lo scorso 3 febbraio in Ohio di un treno carico di sostanze altamente tossiche. Lo riportano i media americani. La decisione è stata presa dall’Environmental Protection Agency (EPA), che ha chiesto alla compagnia ferroviaria di “ripulire il caos creato e pagare per il trauma che ha inflitto alla comunità” di East Palestine, altrimenti dovrà affrontare “gravi sanzioni” pari a tre volte il costo dello sgombero dei rifiuti tossici e della pulizia oltre ad altri 70.000 dollari al giorno dalla data dell’incidente.

All’indomani del deragliamento, i residenti della città hanno cominciato ad avere diversi disturbi tra cui mal di testa e nausea. Dopo l’incidente, oltre ai malori tra la popolazione locale, è stata registrata la morte di animali da allevamento e di almeno 3.500 pesci.

L’allarme è alto nella zona tanto che la famosa avvocata-attivista Erin Brockovich ha fatto pressioni su Joe Biden affinché intervenga. Il presidente americano ha dato mandato ai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) di inviare una squadra di esperti per un sopralluogo. Il caso ricorda la storia del romanzo di Don de Lillo ‘White Noise’ da cui di recente è stato tratto un film.

Fonte: Ansa