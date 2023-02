Ohio: il treno tossico deragliato ha causato la morte di 45.000 pesci

Quasi 45.000 pesci sono morti a causa del deragliamento di un treno carico di sostanze tossiche lo scorso 3 febbraio in Ohio. Lo riferisce il dipartimento per le Risorse naturali dello Stato precisando che nessuno apparteneva ad una specie protetta o a rischio di estinzione.

Problemi di salute tra la popolazione

Cresce la preoccupazione tra la popolazione di East Palestine, la cittadina vicino alla quale è avvenuto l’incidente ferroviario, mentre proseguono le operazioni di pulizia da parte della compagnia proprietaria del convoglio, la Norfolk Southern.

Dall’indomani del deragliamento, i residenti della città hanno cominciato ad avere diversi disturbi tra cui mal di testa e nausea.

Trump sul luogo del disastro

Ieri Donald Trump si è recato in visita nella città e ha portato con sé camion carichi di bottiglie d’acqua per la popolazione. L’amministrazione Biden e il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg sono invece stati accusati dai repubblicani di aver abbandonato i 4.700 residenti. Buttigieg, che oggi è andato sui luoghi del disastro, ha chiesto al Congresso di varare misure più rigide per i treni che trasportano materiali pericolosi e reintrodurre quelle dell’amministrazione Obama, eliminate da Trump, che prevedevano freni più reattivi sui treni con merci con materiali altamente infiammabili.

Biden ha ordinato alla Norfolk Southern di pagare per il deragliamento

L’amministrazione Biden ha ordinato alla Norfolk Southern di pagare per il deragliamento. Lo riportano i media americani.

La decisione è stata presa dall’Environmental Protection Agency (EPA), che ha chiesto alla compagnia ferroviaria di “ripulire il caos creato e pagare per il trauma che ha inflitto alla comunità” di East Palestine, altrimenti dovrà affrontare “gravi sanzioni” pari a tre volte il costo dello sgombero dei rifiuti tossici e della pulizia oltre ad altri 70.000 dollari al giorno dalla data dell’incidente.

Fonte: Ansa