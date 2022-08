Biagio Maimone nominato Direttore del Comitato dell’Ufficio Stampa dell’Ass. Bambino Gesù del Cairo Onlus

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo Onlus” http://www.bambinogesu-eg.com/ , fondata e presieduta da Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario di Sua Santità Papa Francesco, riunitosi nella sede della medesima Associazione, in data 30 giugno 2022, ha deliberato, all’unanimità, l’istituzione del Comitato dell’Ufficio Stampa e la nomina del giornalista Biagio Maimone a Direttore del Comitato medesimo. Il Direttore del Comitato dell’ Ufficio Stampa (US), insieme al Vice Direttore e ai membri, si occuperà di gestire tutte le attività atte a selezionare, filtrare

e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall’interno dell’Associazione verso gli organi di informazione, nonché di gestire e veicolare il flusso di informazioni relative all’Associazione verso l’esterno, in particolare con i mass media.

In sostanza, il Direttore ha il compito e il dovere di coordinare le attività del suo Comitato, sotto la direzione del Presidente o del Vice Presidente dell’Associazione e in concordanza con gli altri organi dell’Associazione. Il Comitato dell’Ufficio Stampa si occupa, inoltre, di tutte le attività promozionali e di ricerca fondi (fundraising), destinati alla realizzazione dei progetti dell’Associazione, con il compito di costruire e mantenere una buona immagine dell’Associazione nei confronti dei media, del pubblico, dei soci e dei benefattori e, nel contempo, mantenere viva la relazione con i donatori.

L’Associazione “Bambino Gesù del Cairo Onlus”, si prefigge l’obiettivo di realizzare la costruzione dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù del Cairo” e dell’Orfanotrofio “Oasi della Pietà” in Egitto, la cui denominazione fa riferimento al prezioso dono che Sua Santità Papa Francesco ha benevolmente voluto destinare al progetto, ossia una copia della Pietà di Michelangelo. Il progetto suddetto è stato avviato in seguito alla sottoscrizione del documento sulla Fratellanza Umana per la Pace e la Convivenza Comune da parte di Sua Santità Papa Francesco e da parte del Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib, effettuata ad Abu Dadhi, in data 4 febbraio 2019.

