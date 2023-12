Un concerto di Natale per i bambini poveri e malati dell’Egitto

L’Associazione “Bambino Gesù del Cairo Onlus”, presideuta da monsignor Gaid Yoannis Lazhi, già segretario di Papa Francesco, ha organizzato in prossimità delle festività natalizie un concerto di Natale, un’occasione per ritrovarsi con amici, soci e sostenitori, ma anche per raccogliere fondi per terminare la realizzazione dell’Orfanotrofio “Oasi della Pietà”.

L’evento

Il concerto si terrà il 19 dicembre alle ore 19.30, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Si potrà, quindi, assistere all’esibizione della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del soprano Minji Kang. La serata sarà presentata da Claudia Conte.

Il Concerto di Natale 2023 fa parte delle attività di Fundraising dell’Associazione che ha come obiettivo quello di completare la costruzione dell’Orfanotrofio “Oasi della Pietà”: gli è stato dato questo nome in quanto Papa Francesco ha voluto donare a questo progetto una copia della Pietà di Michelangelo.