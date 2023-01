Arresto Messina Denaro, sindaco di Corleone: “Grande soddisfazione”

Cappellino, cappotto di montone da uomo e occhiali da vista scuri. È così che si presentava Matteo Messina Denaro al momento dell’arresto. L’uomo, visibilmente ingrassato rispetto alle ultime foto conosciute su di lui che risalgono a diversi anni fa, tenuto sotto braccio dai carabinieri ha attraversato a piedi in manette per alcune centinaia di metri il viale della clinica dopo l’arresto arrivando in strada, prima di essere portato via su un mezzo dei carabinieri del Ros.

Dopo 30 anni di latitanza, catturato dai #Carabinieri il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Si trovava all’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche pic.twitter.com/4oO4xNCIjf — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) January 16, 2023

Arresto Messina Denaro, sindaco Corleone: “Grande soddisfazione”

Il sindaco di Corleone Nicoló Nicolosi, la giunta, il presidente del Consiglio comunale Pio Siragusa, i consiglieri comunali esprimono grande soddisfazione per la brillante operazione del Ros dei carabinieri che ha portato all’arresto del boss Matteo Messina Denaro. “L’operazione condotta dall’Arma – dice il sindaco – segna una nuova importantissima vittoria dello Stato che, esattamente 30 anni dopo l’arresto di Salvatore Riina, dimostra ancora una volta la sua azione costante e pervasiva per liberare il Paese da ogni forma di criminalità organizzata e renderci cittadini più liberi”.

Schifani (Regione Sicilia): “Oggi vince la Sicilia onesta”

“Oggi è un grande giorno per la Sicilia e per l’Italia intera, l’arresto di Matteo Messina Denaro è un colpo durissimo inflitto alla mafia. Tutti devono sapere che in questa terra non ci possono essere spazi né di illegalità né d’impunità”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani dopo l’arresto del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. “Esprimo a nome mio e della giunta – aggiunge – un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura È la conferma che lo Stato c’è e che prima o poi tutti i mafiosi vengono assicurati alla giustizia. Oggi tutti i siciliani onesti devono festeggiare, da domani sarà opportuna una riflessione per capire come sia stato possibile che uno dei mafiosi più pericolosi sia rimasto in circolazione per più di trent’anni”.

Crosetto (Difesa): “Grazie a Ros e magistrati per il loro lavoro”

“Complimenti alle forze dell’ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia. Grazie ai ROS ed ai magistrati per il loro lavoro”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

L'arresto di Matteo Messina #Denaro, dopo decenni di latitanza, è segno di uno Stato che vince contro la #mafia.

A @_Carabinieri_ , magistratura, a tutti coloro che hanno consentito di raggiungere questo straordinario risultato, le mie congratulazioni.

Così il Min @GuidoCrosetto — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) January 16, 2023

Sbarra (Cisl): “Un grande successo per lo Stato”

“L’arresto di Matteo Messina Denaro è un grande successo per lo Stato. Complimenti alle forze dell’ordine e agli inquirenti. La lotta alla mafia resta una priorità per tutto il Paese perché senza legalità non c’è libertà, lavoro, crescita sociale, economica, culturale”. È quanto afferma il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, su Twitter commentando l’arresto del boss latitante a Palermo.

Fonte: Ansa