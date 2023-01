Ucraina: bombe russe su Zaporizhzhia, Donetsk e Kherson

Tre persone sono rimaste ferite, inclusi due bambini, in un attacco missilistico russo sulla città di Zaporizhzhia, nell’Ucraina sud-orientale, avvenuto la notte scorsa: lo ha reso noto su Telegram il segretario del Consiglio comunale, Anatoliy Kurtiev, come riporta Ukrinform.

“Tre persone sono state trasportate in ospedale. Tra loro ci sono due bambini di nove e quindici anni”, ha scritto Kurtiev, aggiungendo che le squadre di soccorso del Servizio di Emergenza Statale, i medici e gli operatori dei servizi pubblici stanno lavorando sulla scena. Nell’attacco sono state distrutte alcune infrastrutture.

Ucraina: bombe russe sul Donetsk, ieri feriti 7 civili4

Sette civili sono rimasti feriti a causa dei bombardamenti russi di ieri nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come riporta Ukrinform. “Il 15 gennaio, i russi hanno ferito sette civili nella regione di Donetsk: due ciascuno a Bakhmut e Avdiivka, uno ciascuno a Velyka Novosilka, Lyman e Soledar”, ha scritto Kyrylenko.

Bombardata Kherson, ieri morti tre civili

Tre persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite nell’attacco russo di ieri nella città di Kherson e nell’omonima regione, nell’Ucraina meridionale: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Yaroslav Yanushevich, come riportano i media ucraini. L’esercito russo ha attaccato il territorio della regione 90 volte con lanciarazzi multipli, mortai e carri armati, ha precisato Yanushevich. In particolare, la città di Kherson è stata bombardata 21 volte e sono stati colpiti anche quartieri residenziali. Ieri il vice capo dell’ufficio del presidente ucraino, Kyrylo Tymoshenko, aveva denunciato che le forze russe hanno bombardato anche “i locali in cui lavorano i rappresentanti della Croce Rossa” a Kherson.

Sale a 35 il bilancio delle vittime dell’attacco russo a Dnipro

E’ salito ad almeno 35 il bilancio dei morti dell’attacco russo di sabato a un condominio di Dnipro: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, riporta Ukrinform. “Nella notte, i soccorritori hanno estratto diversi altri corpi dalle macerie di un edificio a più piani distrutto da un missile russo. L’attacco nemico ha tolto la vita a 35 residenti dell’edificio. La sorte di altri 35 residenti dell’edificio è sconosciuta”, ha scritto Reznichenko. Le ricerche delle persone intrappolate sotto le macerie continuano. L’operazione di salvataggio è in corso da quasi 40 ore.

Fonte: Ansa