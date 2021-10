Afghanistan, blitz dei talebani nel covo Isis dopo l’attentato alla moschea

Le forze talebane hanno fatto irruzione nel nascondiglio di un affiliato del sedicente Stato Islamico (Isis) nella capitale afghana Kabul e hanno ucciso diversi insorti, poche ore dopo un attentato mortale fuori da una moschea a Kabul. Lo hanno riferito gli stessi talebani.

Una bomba è esplosa in un’area affollata vicino alla moschea Eid Gah, nel cuore di Kabul, durante la cerimonia funebre per la madre del portavoce del ministero dell’Informazione, Zabihullah Mujahid, morta qualche giorno fa.

An explosion happened in a crowded place at Eid Gah Mosque in Kabul on Sunday afternoon and has caused causalities, said Zabihullah Mujahid, the deputy ministry of information and culture.#TOLOnews pic.twitter.com/wGvFlaiQdz

