La favola di Pinocchio, la “sceneggiatura” della parabola del Padre misericordioso

“Tutti conosciamo la meravigliosa favola di Pinocchio. Le favole non sono per i bambini, ma sono per gli adulti. E come dice Gesù ai grandi: ‘Se non ritornerete bambini non entrerete nel regno dei cieli’. Ritornare bambini è la condizione per entrare nel regno della bellezza, il cielo, che inizia già qui su questa terra”.

Inizia così il video della terza puntata della catechesi di fra Emiliano Antenucci, rettore del del Santuario della Vergine del Silenzio ad Avezzano, in Abruzzo, che cura sul canale Youtube dei Papaboys questo ciclo di catechesi.

