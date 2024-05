Nell’udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi “Lo Spirito e la Sposa. Lo Spirito Santo guida il popolo di Dio incontro a Gesù nostra speranza”, incentrando la sua prima riflessione sul tema “Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque (Lettura: Gen 1,1-2)”.

Papa: “Lo Spirito Santo fa l’armonia, da passare dal caos al cosmo”

“Lo Spirito Santo fa l’armonia: l’armonia nella vita, l’armonia nel mondo”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, che oggi in piazza San Pietro ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi sul tema: “Lo Spirito e la Sposa. Lo Spirito Santo guida il popolo di Dio incontro a Gesù nostra speranza”. “La sposa è la Chiesa”, ha precisato Francesco: “Faremo questo cammino attraversando le tre grandi tappe della storia della salvezza: l’Antico Testamento, il Nuovo Testamento e il tempo della Chiesa. Sempre tenendo lo sguardo fisso su Gesù, nostra speranza”.

Papa: “Non faremo archeologia biblica”

“Non faremo archeologia biblica”, ha precisato il Papa: “Scopriremo invece che quanto è donato come promessa nell’Antico Testamento si è realizzato pienamente in Cristo”. Commentando i due primi versetti della Bibbia – “In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque” – Francesco ha osservato che “lo Spirito di Dio ci appare qui come la potenza misteriosa che fa passare il mondo dal suo iniziale stato informe, deserto e tenebroso, al suo stato ordinato e armonioso. Lo Spirito fa l’armonia: l’armonia nella vita, l’armonia nel mondo. In altre parole, è Colui che fa passare dal caos al cosmo, cioè dalla confusione a qualcosa di bello e di ordinato. È questo, infatti, il significato della parola greca kosmos, come pure della parola latina mundus, cioè qualcosa di bello, di ordinato e pulito, armonico, perché lo Spirito è l’armonia”.

“La schiavitù della corruzione ci riguarda drammaticamente”

L’apostolo Paolo introduce un elemento nuovo in questo rapporto tra lo Spirito Santo e il creato. Parla di un universo che “geme e soffre come nelle doglie del parto” (cfr Rm 8,22). Soffre a causa dell’uomo che lo ha sottoposto alla “schiavitù della corruzione” La “schiavitù della corruzione” è “una realtà che ci riguarda da vicino e ci riguarda drammaticamente”. Lo ha detto il Papa, commentando, durante la catechesi dell’udienza di oggi in piazza San Pietro, la lettera ai Romani, dove san Paolo parla di un universo che “geme e soffre come nelle doglie del parto”, a causa dell’uomo che lo ha sottoposto alla “schiavitù della corruzione”. “L’apostolo vede la causa della sofferenza del creato nella corruzione e nel peccato dell’umanità che lo ha trascinato nella sua alienazione da Dio”, ha commentato Francesco, secondo il quale “questo resta vero oggi come allora”. “Vediamo lo scempio che del creato ha fatto e continua a fare l’umanità, soprattutto quella parte di essa che ha maggiori capacità di sfruttamento delle sue risorse”, la denuncia del Papa.

Fonte: AgenSIR

In aggiornamento