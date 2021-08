La storia di San Ponziano, Papa e martire

San Ponziano, Papa e martire Roma, Il sec. – Sardegna, 28/09/235. Governa la Chiesa per circa sei anni, nel periodo intercorso tra Urbano I e Antero. È il diciottesimo pontefice. Viene eletto papa nel 230, quando è imperatore Alessandro Severo, molto tollerante verso la Chiesa. Quando Ponziano sale sul soglio di Pietro è ancora in atto lo scisma indotto da Ippolito, il primo antipapa; alla fine del suo pontificato si avrà la riconciliazione tra le due parti.

Quando Alessandro Severo viene ucciso, gli succede Massimino il Trace, che ripristinano le persecuzioni contro i cristiani. Dopo cinque anni di pontificato Ponziano viene esiliato in Sardegna per ordine dell’imperatore, insieme al sacerdote Ippolito. Si ritiene che i due si siano riappacificati a Roma o durante la loro prigionia. Ponziano, per non lasciare la Chiesa senza una guida, rinuncia generosamente al pontificato: gli succede Antero.

Morte

Ponziano e Ippolito muoiono in breve tempo a causa degli stenti. I loro corpi vengono riportati a Roma da papa Fabiano, che li onora come martiri. Ponziano viene sepolto nella cripta papale delle catacombe di Callisto.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.