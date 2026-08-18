Spiritualità

San Sisto III: il pontificato tra pace nella Chiesa e rinascita delle basiliche

San Sisto III, 44° papa della Chiesa: il pontificato, la condanna di Nestorio, i restauri delle basiliche romane e la sepoltura a Roma

Di Luigi Luzi
Immagine Vatican News

San Sisto III, Papa. Roma 19/08/440. E’ il quarantaquattresimo pontefice. Viene eletto papa il 31 luglio 432 il suo pontificato dura fino al 19 agosto 440. Succede a san Celestino I.

Avvenimenti

Continua la lotta contro gli eretici pelagiani. Conferma le decisioni del concilio di Efeso, in cui viene condannato Nestorio. Sostiene il primato del vescovo di Roma. Ha un carattere mite e conciliativo: riesce a risolvere i dissensi tra i patriarcati di Antiochia e di Alessandria. Il suo nome è anche collegato a un’intensa attività costruttiva a Roma. Restaura le basiliche di San Paolo, San Lorenzo in Lucina e Santa Maria Maggiore e le catacombe di Callisto. Fonda il monastero di San Sebastiano sulla via Appia, primo di Roma di cui rimane una testimonianza scritta.

Morte

Viene sepolto nella basilica di San Lorenzo Fuori le Mura.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

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