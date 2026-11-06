Spiritualità

Dall’Irlanda a Strasburgo: il cammino di fede di san Fiorenzo

San Fiorenzo di Strasburgo, dall'eremo in Alsazia al ministero episcopale: la vita, i monasteri fondati e la memoria di un santo di origini irlandesi

Di Luigi Luzi
Immagine creata con ChatGtp

San Fiorenzo di Strasburgo, vescovo, nasce in Irlanda, muore a Strasburgo nel 624 circa.

Scarse le notizie storiche sulla sua vita. E’ un irlandese giunto in Alsazia per abbracciare la vita eremitica. Essendo circondato da discepoli, per accoglierli fonda il monastero di Niederhaslach, alla cui realizzazione contribuisce, secondo la tradizione, il re dei Franchi Dragoberto, per ringraziarlo per aver ridonato la vista alla figlia.

Quando nel 687 viene consacrato come settimo vescovo di Strasburgo, succedendo a Sant’Argobasto, è raggiunto da molti monaci, per lo più irlandesi, per i quali edifica fuori le mura della città il monastero di San Tommaso, dove alla sua morte, viene anche sepolto. Nell’anno 810 i suoi resti mortali vengono trasferiti al monastero di Niederhaslach.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
GreenItaly: ecco perché l’economia verde conviene al sistema Paese
Prossimo articolo
Papa Leone: “Facciamo conoscere Gesù con l’ascolto e la vicinanza a chi soffre”

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Luigi Luzi
Luigi Luzi

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE