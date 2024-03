Padre misericordioso

“Il Papa ha l’abitudine di infilare sotto la statua del santo addormentato dei biglietti- prosgue Mimmo Muolo-. Contengono problemi, richieste di grazia, preghiere dei fedeli. È come se invitasse san Giuseppe a ‘dormirci su’. E magari a mettere una buona parola davanti a Dio, per risolvere situazioni difficili e aiutare i bisognosi. Rinnovando così il suo ruolo di padre misericordioso e tutto proteso verso coloro che ama. Lo confidò egli stesso a Manila nell’incontro con le famiglie“. Jorge Mario Bergoglio ha riferiro di “amare molto san Giuseppe perché è un uomo forte e silenzioso. Sulla mia scrivania ho un’immagine di San Giuseppe mentre dorme. E quando ho un problema o una difficoltà io scrivo un biglietto su un pezzo di carta e lo metto sotto la statua di San Giuseppe affinché lui possa sognarlo. Ma come san Giuseppe, una volta ascoltata la voce di Dio, dobbiamo riscuoterci dal nostro sonno. Dobbiamo alzarci e agire”. Francesco considera lo sposo della Madonna santo davvero speciale, che protegge e aiuta perfino quando dorme. Più volte nei suoi discorsi il Pontefice ha fatto riferimento alla figura del santo. In una delle omelie di Santa Marta, il Papa ha detto:”Giuseppe è l’uomo che sa accompagnare in silenzio“. Ed è “l’uomo dei sogni”.

Devozione giuseppina

Per la festa dei lavoratori Il Papa ha accoltola statua di san Giuseppe lavoratore solitamente posizionata all’ingresso della sede nazionale delle Acli a Roma. L’espressione più compiuta della devozione giuseppina del Papa, secondo Muolo, si trova nell’omelia di inizio pontificato. Giuseppe è “custode” perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà. E proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda. E sa prendere le decisioni più sagge“. L’eco di queste parole risuona nella Lettera apostolica “Patris corde”. Giuseppe, dopo un lungo e faticoso viaggio da Nazaret a Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla, perché altrove non c’era posto per loro. Fu testimone dell’adorazione dei pastori e dei Magi che rappresentavano rispettivamente il popolo d’Israele e i popoli pagani. Ebbe il coraggio di assumere la paternità legale di Gesù, a cui impose il nome rivelato dall’Angelo: “Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Dare un nome a una persona o a una cosa presso i popoli antichi significava conseguirne l’appartenenza, come fece Adamo nel racconto della Genesi.