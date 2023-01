Come i Magi con costanza e desiderio cerchiamo il Signore

Il Cristianesimo è meraviglioso ma serio e, come tutte le cose serie della vita, esige una scelta: vuoi metterti in ricerca come i Magi, per incontrare il Signore e avere anche tu la loro gioia? Il Regno di Dio, infatti, entra nella storia con la persona di Gesù Cristo, che può essere visto, incontrato, toccato.

Il Signore sempre ci invita ad accoglierlo ma noi spesso preferiamo non farci caso: “perché dovrei ascoltarlo? Magari viene a chiedermi qualcosa che non voglio, viene a disturbare la mia sicurezza, i miei progetti di felicità” … allora meglio ignorarlo oppure seguire solo quello che mi piace, eliminando il resto, un po’ come fa Erode. Così, non abbiamo lo spirito di saggezza, la saggezza dei Magi; per questo non capiamo nulla di quello che ci accade della vita.

Accogliere e ascoltare oggi la voce di Cristo significa entrare in una sala per la festa alla quale siamo invitati a sperimentare l’Amore: è possibile incontrare veramente il Signore, perché Dio, in Gesù Cristo, irrompe nella nostra storia. Non è una teoria, una filosofia, nemmeno un modello etico di vita. È trovare il senso profondo della vita.

Perciò, anche se sei deluso dalle persone, se forse stai ancora cercando consolazioni nelle cose del mondo, il Signore potrebbe, se lo vuoi, aprirti l’orecchio per ascoltare questo invito ad accoglierlo.

Il Signore ci doni il desiderio e la costanza dei Magi nel cercare il Signore, la loro intelligenza nel sapere come difenderlo, ci faccia sentire quella gioia immensa che provano nell’incontrare Gesù, la stessa che è nel cuore di quelli che hanno scelto di ascoltare la voce di Cristo.

Questo nuovo anno è un nuovo invito a metterci in cammino per questo incontro che può trasformare la nostra vita, per farci sperimentare la comunione con Dio e con gli altri, l’occasione per scoprire che è veramente possibile l’Amore.