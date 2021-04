Quando torneremo allo stadio a vedere la nostra squadra del cuore

Gentilissimo don Aldo,

grazie per il quotidiano servizio di informazione che svolge puntualmente. Ho avuto modo di leggere con attenzione l’articolo del giornalista Massimo Ciccognani “Olimpiadi ed europei di calcio con l’incognita pubblico“.

Sento molto la mancanza della possibilità di poter andare allo stadio a vedere le partite di calcio e mi piacerebbe davvero tanto poter tornare a vedere la mia squadra del cuore. Sono molto preoccupato della situazione che si sta verificando in Giappone a causa della scoperta della nuova variante di Covid. Spero che questo non influisca sullo svolgimento delle prossime Olimpiadi.

Spero anche che presto si arrivi a una situazione come Londra, dove sembra che stiano riaprendo molte attività come pub e ristoranti. Ma quello che più mi auguro è che si proceda con celerità con la campagna di vaccinazione, in modo da riacquistare alcune delle nostre libertà, nel mio caso… quella di andare allo stadio in sicurezza.

Cordiali saluti, Francesco M.

