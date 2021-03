Pet therapy: un balsamo per il cuore

Caro don Aldo,

ho letto con grandissimo interesse l’articolo del dottor Giacomo Galeazzi dal titolo “Da ieri Dog Therapy nelle scuole Cottolengo in Piemonte e in tutta Italia“. Ho trovato molto interessante la sua intervista e devo dire, con estrema sincerità, che non pensavo che una terapia con gli animali potesse avere così tanti benefici per i bambini.

E’ vero, siamo tutti amanti degli animali, ma non credevo che potessero essere impiegati per un servizio così speciale. Penso di poter affermare senza ombra di dubbio che si tratta di un progetto veramente speciale, un vero balsamo per il cuore.

Grazie per la vostra attenzione e sensibilità a queste tematiche, che più frequentemente dovrebbero trovare un posto su tutti i giornali.

Con stima, Roberto M. (Palermo)

