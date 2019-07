SABATO 20 LUGLIO 2019, 19:30, IN TERRIS



GENOVA

Work experience per ipovedenti all'Acquario

Progetto promosso dall’Istituto David Chiossone e finanziato dalla Regione Liguria

MILENA CASTIGLI

i chiama “In viaggio come a casa” ed è il progetto di formazione per l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità visiva, cognitiva e motoria nel settore turistico. Venti giovani disoccupati con disabilità o sclerosi multipla sono stati inseriti in un percorso di formazione della durata di 200 ore attento ai bisogni delle specifiche disabilità e focalizzato sui temi del turismo accessibile. Il corso comprende l’accompagnamento all’esperienza lavorativa in “modalità protetta”. La fase delle work experience prevede, per ciascun partecipante, l’attivazione di tirocini lavorativi della durata di 6 mesi, per mettersi alla prova e sperimentare quanto appreso in aula. Un’esperienza che permette anche di “sensibilizzare le aziende che li ospiteranno sui temi della disabilità”.

Esperinze lavorative

Nello psecifico delle work experience, c'è da segnalare che per quattro giovani il percorso lavorativo è stato avviato presso l’Acquario di Genova. I giovanani sono stati inseriti con un contratto part-time di 20 ore settimanali nell’area Customer care service dell’Acquario. Tutti i giorni saranno a disposizione degli utenti per offrire informazioni e suggerire proposte a chiunque voglia pianificare una visita nel porto antico della città. Il progetto, promosso dall’Istituto David Chiossone per i ciechi e gli ipovedenti con il contributo dell’Associazione italiana sclerosi multipla, della Cooperativa Download e dell’Istituto alberghiero Marco Polo è stato finanziato dalla Regione Liguria attraverso il Fondo sociale europeo. Sempre a Genova andranno in scena da venerdì 26 a domenica 28 luglio i campionati europei Ibsa di judo ipovedenti e ciechi, evento indetto dalla Federazione internazionale Ibsa e promosso dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi.

